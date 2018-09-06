بالصورة.. سما المصري تثير الجدل بعد تكريمها رياضيًا

أماني الغامدي(صدى):

دائما ما تثير الراقصة الاستعراضية المصرية سما المصري الجدل من حين لآخر، حيث نشرت مؤخرًا صورة بمواقع التواصل الاجتماعي تظهر حصولها على درع كتكريم لها في ” نشاط رياضي ” .

ونشرت المصري الصورة عبر موقع ” انستقرام ” مُعلقة : ” شكرًا على التكريم الرياضي ” ، دون أن توضح أسباب التكريم أو المناسبة التي جاء فيها.

وتساءل رواد مواقع التواصل عن دوافع التكريم وإن كان من جهة رياضية رسمية، الأمر الذي دفع وزارة الشباب والرياضة المصرية لنفي علاقتها بذلك.

بينما أشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن التكريم تم خلال مسابقة لكرة القدم أقامتها شركة سياحية خاصة في شرم الشيخ لدعم وتنشيط السياحة المصرية.

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