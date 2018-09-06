بالفيديو.. إيمري كولاك: أتوقع أن يكون الوحدة من بين الأربعة الكبار بنهاية الدوري

نواف السالم(صدى):

توقع نجم نادي الوحدة لاعب المنتخب التركي إيمري كولاك أن يكون الوحدة من بين الأربعة الكبار بنهاية دوري المحترفين.

وعن سبب انتقاله للدوري السعودي، أوضح إيمري خلال برنامج ” صدى الملاعب ” ، أنه تلقى الكثير من العروض، لكن عرض الوحدة حمسه كثيرًا، وأنه سيكون إضافة لمسيرته الكروية قائلا : ” الوحدة جعلني أشعر أنني في بيتي ” .

ويلعب كولاك، 27 عامًا، لـ ” ديبورتيفو ” الإسباني منذ صيف 2016، قادمًا من ” جالطة سراي ” الذي نشأ فيه، ويجيد اللعب في مراكز الوسط المهاجم ، والجناح الأيسر، والارتكاز.