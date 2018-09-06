بالفيديو.. إيمري كولاك: أتوقع أن يكون الوحدة من بين الأربعة الكبار بنهاية الدوري
توقع نجم نادي الوحدة لاعب المنتخب التركي إيمري كولاك أن يكون الوحدة من بين الأربعة الكبار بنهاية دوري المحترفين.
وعن سبب انتقاله للدوري السعودي، أوضح إيمري خلال برنامج ” صدى الملاعب ” ، أنه تلقى الكثير من العروض، لكن عرض الوحدة حمسه كثيرًا، وأنه سيكون إضافة لمسيرته الكروية قائلا : ” الوحدة جعلني أشعر أنني في بيتي ” .
ويلعب كولاك، 27 عامًا، لـ ” ديبورتيفو ” الإسباني منذ صيف 2016، قادمًا من ” جالطة سراي ” الذي نشأ فيه، ويجيد اللعب في مراكز الوسط المهاجم ، والجناح الأيسر، والارتكاز.
إيمري كولاك : أتوقع أن يكون الوحدة من بين الأربعة الكبار .. لقاء مع نجم الوحدة السعودي#صدى_الملاعب pic.twitter.com/6vRHAQS3vf
— صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) September 5, 2018
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