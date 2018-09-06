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بالفيديو.. صحفي يتمكن من شراء حبوب الإجهاض الممنوعة من طبيب

بالفيديو.. صحفي يتمكن من شراء حبوب الإجهاض الممنوعة من طبيب
عادل الحربي (صدى):

تمكن مراسل برنامج ” معالي المواطن ” من الإيقاع بطبيب عربي يعمل في مستشفى حكومية بالرياض يبيع حبوب الإجهاض المحظورة في دول الخليج.

وتم ترتيب عملية شراء الحبوب المحظورة المستخدمة في الإجهاض ” سايكوتيك ” ،حيث أوضح الطبيب أن الشريط يباع بـ 2000 ريال.

ووثق تقرير ” معالي المواطن ” لقاء المراسل الصحفي والطبيب، مبينًا الطبيب وهو يشرح كيفية تناول الدواء والآثار الجانبية له.


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