بالفيديو.. صحفي يتمكن من شراء حبوب الإجهاض الممنوعة من طبيب
تمكن مراسل برنامج ” معالي المواطن ” من الإيقاع بطبيب عربي يعمل في مستشفى حكومية بالرياض يبيع حبوب الإجهاض المحظورة في دول الخليج.
وتم ترتيب عملية شراء الحبوب المحظورة المستخدمة في الإجهاض ” سايكوتيك ” ،حيث أوضح الطبيب أن الشريط يباع بـ 2000 ريال.
ووثق تقرير ” معالي المواطن ” لقاء المراسل الصحفي والطبيب، مبينًا الطبيب وهو يشرح كيفية تناول الدواء والآثار الجانبية له.
مراسل #معالي_المواطن يتمكن من شراء حبوب الإجهاض "الممنوعة" من طبيب ! pic.twitter.com/mGgyjNz9ge
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) September 5, 2018
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