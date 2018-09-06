مواطن يدهس آخر عدة مرات بسبب خلاف بينهما ويلوذ بالفرار

نايف السالم(صدى):

كثفت الجهات الأمنية بمكة المكرمة البحث عن قائد مركبة ،دهس مواطن عدة مرات، الأثنين الماضي، بسبب خلاف نشب بينهما في موقف سيارات بأحد المولات التجارية ثم لاذ بعدها بالفرار.

وبدأ الخلاف عندما خرج قائد الكامري ” الجاني ” بطريقة كاد يصطدم بالمجني عليه، وهو ما جعلهما يدخلان في نقاش حاد، وقبل صعود المجني عليه لسيارته تفاجأ بالجاني يدهسه عدة مرات قبل أن يتمكن من صعود السيارة ولاذ بعدها بالفرار.

وتم نقل المجني عليه إلى مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، حيث أصيب بتهشّم في الساق وتمزق كامل في العضلات مع احتمال بتر إحدى قدميه.

ولا تزال شرطة مكة ممثلة في شرطة المنصور تواصل بحثها للإطاحة بالجاني والتحقيق في ملابسات الواقعة.