المحكمة تحدد مصير حلاق هتك عرض فتاة بعدما رفض أهلها طلبه للزواج منها

القاهرة(صدى):

استدرج حلاق مصري، فتاة 18 عامًا، إلى شقة، وهتك عرضها، بعدما رفض أهلها طلبه للزواج منها.

وبالتحريات تبين أن المجرم يدعى ” أ . م . م ” سن 28 حلاق ، أقام علاقة عاطفية مع المجني عليها ” م . س . م ” 18 عاما، واستدرجها إلى شقة ،وهتك عرضها، وذلك بعد أن تقدم بطلب خطبتها ورفضت الأسرة.

وقام الجاني بالاتفاق مع الفتاة على إقامة العلاقة بغرض الضغط على أسرتها بالموافقة على الزواج ، مؤكدا أنه ارتكب الجريمة برضاها.

وبعرض المتهم على النيابة المصرية أحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها، بالسجن 3 سنوات.