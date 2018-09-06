المحكمة تحدد مصير حلاق هتك عرض فتاة بعدما رفض أهلها طلبه للزواج منها
استدرج حلاق مصري، فتاة 18 عامًا، إلى شقة، وهتك عرضها، بعدما رفض أهلها طلبه للزواج منها.
وبالتحريات تبين أن المجرم يدعى ” أ . م . م ” سن 28 حلاق ، أقام علاقة عاطفية مع المجني عليها ” م . س . م ” 18 عاما، واستدرجها إلى شقة ،وهتك عرضها، وذلك بعد أن تقدم بطلب خطبتها ورفضت الأسرة.
وقام الجاني بالاتفاق مع الفتاة على إقامة العلاقة بغرض الضغط على أسرتها بالموافقة على الزواج ، مؤكدا أنه ارتكب الجريمة برضاها.
وبعرض المتهم على النيابة المصرية أحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها، بالسجن 3 سنوات.
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