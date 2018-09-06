بالفيديو.. الحوثيون يعيشون حالة من الهوس السياسي لتقدم التحالف باليمن

فهمي محمد(صدى):

وصف الإعلامي الأستاذ سامي المرشد، الحالة التي تعيش بها مليشيات الحوثي الإيرانية بحالة الهوس السياسي.

وأوضح ” المرشد ” عبر برنامج ” أحداث 24 ” ، المُذاع عبر قناة ” 24 السعودية ” ، أن حالة الهوس السياسي التي ضربت المليشيات الإرهابية، بسبب تقدم قوات التحالف العربي الداعم للشرعية باليمن، بالإضافة للسقوط المتوالي لجبهات الحوثيين.

وأضاف أن إيران ونظام الملالي اقتنعوا الأن بأنهم لن يستطيعوا السيطرة على الأوضاع باليمن، وعاجلًا أم آجلًا سيخضعون للمفاوضات.

وتابع: ” تريد إيران الحفاظ على ورقة الحوثيين ، حتى تستطيع أن تضعها على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة ” .