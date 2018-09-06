يوم استثنائي لـ ” الحربي ” .. استشهاد وحصول على شهادة علمية!

علي العنزي(صدى):

في أحد الأيام، التي يؤدي فيها الجنود أعمالهم في خدمة الوطن كما كل يوم، كان للجندي سعود حمود الحربي يوم استثنائي عن زملائه.

حصل الجندي المذكور وهو من القوات البرية، على شهادة البكالوريوس من جامعة الملك عبدالعزيز في تخصص إدارة خدمات صحية ومستشفيات بكلية الأعمال.

لكن هذه الشهادة العلمية لم تكن هي الوحيدة التي أعطت لهذا اليوم طابعًا استثنائيًا بالنسبة للجندي سعود الحربي؛ كونه حصل على شهادة أخرى بعدها بساعات قليلة.

فقد استشهد ” الحربي ” في هذا اليوم أثناء خدمته للوطن في الحد الجنوبي، وتم الصلاة عليه بالمدينة المنورة قبل أيام.