روان بن حسين توضح سبب عدم زواجها حتى الآن

أماني الغامدي(صدى):

بالرغم من صغر سن عارضة الأزياء الكويتية، روان بن حسين، التي تبلغ 21 عامًا من العمر، إلا أنها تمكنت من تحقيق شعبية هائلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت ” روان ” خلال لقاءها ببرنامج ” صباح الخير يا عرب ” المذاع على فضائية ” MBC ” السبب وراء عدم زواجها حتى الآن وعزوفها عن هذه الخطوة خلال الفترة الحالية.

وأشارت إلى أنها تركز على دراستها ولا ترغب في أن تشغل نفسها بالتفكير في الزواج الفترة الحالية، مؤكدة أنها تسعى لتكون نموذجًا مشرفًا للمرأة الكويتية بشكل خاص والمرأة في العالم بوجه عام.