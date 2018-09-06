بالفيديو والصور.. سقوط لوحة إعلانات بحي العزيزية نتيجة الرياح الشديدة

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يوضح سقوط لوحة إعلانات بحي العزيزية نتيجة تأثرها بالرياح الشديدة التي صاحبت هطول الأمطار على مكة المكرمة.

وأظهر ” الفيديو ” ، عمود اللوحة ساقطًا وسط المركبات، فيما لم يتم تحديد التلفيات التي لحقت من جراء سقوطه.

ومن جانبه طالب الرائد ” نايف الشريف ” المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الجميع التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الإنزلاق، والبُعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي.

وأكمل ” الشريف ” ، تحذير المواطنين بضرورة تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.