بالفيديو.. ” الخثلان ” يوضح حكم الوظيفة والراتب بشهادة حصل عليها بالغش

عادل الحربي (صدى):

أجاب الشيخ سعد الخثلان، عن سؤال عن حكم الوظيفة والراتب بشهادة حصل عليها أحد الأشخاص بالغش.

وأوضح ” الخثلان ” خلال لقاءه ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة الرسالة، أن الغش من كبائر الذنوب، لذلك فإن هذا الشخص عليه التوبة إلى الله ” عز وجل ” وذلك بالندم والإقلاع عن المعصية والعزم على ألا يعود إليها مرة أخرى.

وبالنسبة للعمل، أشار ” الخثلان ” أن الشهادات التي توظف بها الإنسان هي شهادات تدل على أن الموظف لديه كفاءة والأهلية لممارسة العمل فإذا كان المسؤول عنه يرى من نفسه أنه في مستوى زملاءه الذين يعملون معه ولا يقل عنهم، فلا بأس أن يظل في العمل.

وأكد أنه إذا كان أقل من زملائه فيجب عليه أن يطور نفسه بأخذ دورات تدريبية أو شيء من هذا القبيل، حتى يصبح في مستواهم.