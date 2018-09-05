مدير عام صحة الرياض يدشن عددا من المبادرات وفعالية اليوم العالمي بمستشفى الأيمان .

محمد السعران(صدى):

دشن مديرعام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدوسري صباح امس الأربعاء عدد من المبادرات والفعاليات في مستشفى الأيمان والتي اشتملت على حفل لفعاليات اليوم العالمي للعمل الأنساني ومبادرة تجربة المريض، ومبادرة بطاقة اولوية لكبار السن ومرضى الغسيل الكلوي والمرضى المسجلين في برامج الرعاية الصحية المنزلية والمرضى من ذوي الظروف الخاصة برفقة مساعد المدير العام للشؤون الهنسية المهندس فهد المناع وحضور مدير المستشفى أ. عادل الغامدي وتضمن التدشين استعرض جهود المملكة في العمل الانساني من خلال جهودها في العالم مع الدول المتضررة من الكوارث والدول الفقيرة وجهود وزارة الصحة في دعم العمل الانساني والجهود الصحية المبذولة في موسمي الحج والعمرة وفي الحد الجنوبي مع جنودنا البواسل .

كما تم تدشين العديد من المبادرات الخاصة بتجربة المريض وهي جهاز قياس مستوى الخدمة والذي تم توفيره وتوزيع في جميع مرافق المستشفى ليتسنى للمرضى والمراجعين تقييم الخدمة المقدمة وتحسين تجربة المريض كما تم تدشين مبادرة بطاقة اولوية لكبار السن ومرضى الغسيل الكلوي والمرضى المسجلين في برامج الرعاية الصحية المنزلية والمرضى من ذوي الظروف الخاصةوالتي تهدف الى تسهيل اجراءات تقديم الخدمة لهم . كذلك بطاقة احسان وهي بطاقة التميز في تجربة المريض والاحسان في التعامل وحسن المعاملة مع المرضى والمراجعين . فيما تم تدشين برنامج صديق المريض والذي يهدف الى معرفة مشكلة المريض وحلها بشكل فوري والوصول لرضا المريض من خلال الحوار واللقاء المباشر مع المرضى ورصد ملاحظاتهم بشكل دائم كما تم تنظيم حملة (جنودنا ) للتبرع بالدم لابطالنا البواسل في الحد الجنوبي .

وفي نهاية الفعالية كرم مدير عام صحة الرياض ابناء واسر عدد من شهداء الحد الجنوبي والذين تم دعوتهم تكريما واعتزاز بابطالنا البواسل.