قيادة التحالف تحيل إحدى نتائج عمليات الاستهداف لفريق تقييم الحوادث
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن ” العقيد الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف قامت بإحالة إحدى نتائج عمليات الاستهداف بمنطقة العمليات للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي.
وأضاف العقيد المالكي إن قيادة القوات المشتركة للتحالف استكملت مراجعة إجراءات ما بعد العمل للعمليات المنفذة بمنطقة العمليات ليوم الخميس الموافق (23 اغسطس 2018م) ، وبناءً على ماتم الكشف عنه بالمراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي وكذلك ما تم إيضاحه من المنفذين باحتمالية وقوع أضرار جانبية وخسائر أرواح للمدنيين أثناء عملية استهداف عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران بمنطقة الدريهمي بمحافظة الحديدة، فقد احيلت كامل الوثائق المتعلقه بالحادث للفريق المشترك للتقييم الحوادث للنظر فيها وإعلان النتائج الخاصة بذلك.
وأكد العقيد المالكي التزام القيادة المشتركة للتحالف بتطبيق أعلى معايير الاستهداف وكذلك تطبيق مواد القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالعمليات العسكرية واتخاذ كافة الإجراءات فيما يتعلق بوقوع الحوادث العرضية -لاقدر الله – لتحقيق أعلى درجات المسؤولية والشفافية.
يوسف العسيس[ عدد التعليقات: 321 ] نشر منذ 54 دقيقة
في سطور التاريخ صفحات تعطي العقل فرصه للتفكير والاستفادة ولن تضع الحرب أوزارها الا اذا حُكّم العقل
وضرب طبول الحرب سهل جدا لكن اذا اندلعت فلن يكون قرار انهائها بيدك واحيانا يستطيع العدو ان يظهر انك الفائز في الحرب عليه ولكن أكثر الخسائر تكون من عندك .
القوه العسكريه ليست السلاح الأقوى في الحروب وإنما العقل هو الأقوى .
الحرب كالوحل كلمت تحركت فانت تغوص أكثر فيه