أمين الشمالية يدعم مشاريع السفلته و الصيانة بالإجتماع الثاني له مع رؤساء البلديات

سلطان الهوير(صدى):

عقد أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري اليوم، اجتماعاً برؤساء البلديات المرتبطه بأمانة المنطقة

حيث أشار أمين المنطقة خلال الاجتماع إلى أن مثل هذه الاجتماعات تأتي لتطوير ومراقبة أعمال البلديات، مثمناً الجهود التي تبذلها الأمانة والبلديات التابعةوذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم،وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.

وأكد المهندس الشمري على رؤساء البلديات ضرورة الارتقاء بالخدمات البلدية وتلافي جميع السلبيات، وبث روح العمل الجماعي لدى منسوبي البلديات والاهتمام بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وتوزيع التنمية والخدمة البلدية وتحقيقها بشكل متزن.

وركز أمين المنطقة على مضاعفة الجهد للارتقاء بمستوى العمل البلدي وسرعة الإنجاز لتحقيق الأهداف المنشودة وتفعيلها بالوقت المحدد.

وجرى خلال الاجتماع دعم لمشاريع السفلتة و مشاريع الصيانة وأستعرض الجداول الزمنية المقدمة عن عملية سير أداء البلديات التابعة بتطبيق الأنظمة ومناقشة المتأخر منها لمعرفة الصعوبات والمعوقات, لتجاوزها والتأكيد على توحيد الجهود والعمل بشكل تكاملي منظم