أمين الشمالية يُستقبل مدير ادارة التعليم بالمنطقه

سلطان الهوير(صدى):

أستضاف المهندس شمام بن سعيدان الشمري مدير إدارة التعليم بالمنطقه الاستاذ/ عبدالرحمن بن سعد القريشي يرافقه مدير شؤون المباني المهندس/ سليمان شفيان العنزي ويرافقه الاستاذ/ سطام السلطاني

حيث تم خلال الإجتماع مناقشة العديد من العلاقات المشتركة بين أمانه الشمالية و إدارة التعليم من أهمها تخصيص أراضي للمدارس الحكومية و مدارس الإنترناشونال العالمية.

وأكد أمين منطقة الحدود الشمالية على تقديم كافة التسهيلات الممكنه لكل مايخدم المنطقة من جهته أوضح مدير إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية أن الأمانة متعاونة مع جميع الجهات الحكومية بالمنطقة وأعرب عن شكره لحسن الاستقبال