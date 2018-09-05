بالصور.. رصد جرائم الملالي يكشف إنحياز تقرير الأمم المتحدة لـ قطر وإيران باليمن

فهمي محمد(صدى):

كشف المركز البحثي لرصد جرائم نظام الملالي ISICRC بأمريكا، اليوم الأربعاء، إنحياز الأمم المتحدة للنظام الملالي والحوثيين في الأزمات الإنسانية باليمن، عن طريق مواد إعلامية قائلًا: إنه قبل بضعة أيام، حصلت الأمم المتحدة على مقطع فيديو يُظهر تعرض شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة لهجوم بالقذائف، وتضمن المقطع أصوات المتمردين الحوثيين وهم يتحدثون باللغة العربية ويصيحون: ” الموت لأميركا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود ” .

وأوضح ” المركز ” ، أن البيان الصحافي الصادر عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لم يشر إلى الحوثيين في تعليقاته على الحادث، موضحًا أن هذه ليست المرة الأولى التي يُظهر فيها مكتب الأمم المتحدة في اليمن تحيزه الصارخ تجاه الحوثيين والقوات العسكرية لنظام الملالي الإيراني.

وفي هذا الإطار أظهرت ” الأمم المتحدة ” ، وجهًا لم يعهده العالم من قبل على مستوى العديد من الأزمات العالمية، فبعد الخطاب الذي ألقاه ” محمد علي الحوثي” زعيم الجناح العسكري للتنظيم المدعوم من الملالي في إيران، ارتفعت صيحات المتواجدين من المتمردين الحوثيين، والذين بدؤوا بترديد نفس الشعارات العدائية وخطابات الكراهية بمدينة صنعاء عام 2016.

تقدم ” جورج خوري ” المدير القطري لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في اليمن ليكون المتحدث التالي في المظاهرة، لتكون هذه المرة الأولى في تاريخ الأمم المتحدة التي يتحدث فيها أحد الموظفين العاملين لديها بمظاهرة امتلأت بخطابات الكراهية والشعارات المنحازة للحوثيين، وتوجه لقيادات الحوثي وعانقهم بابتسامة واضحة تشير إلى الانحياز الكامل والتام لهؤلاء الإرهابيين.

وفي هذا السياق أكد مركز ” ISICRC” ، أن موقف ” خوري ” كان مؤشرًا واضحًا على أن الأمم المتحدة قد اختارت الانحياز للحوثيين، وأنها تلقي بثقل دعمها وراء حلفاء طهران.

وقال ” المركز ” ، إن انحياز الأمم المتحدة توسع ليشمل حزب الله في لبنان، موضحًا أن ” رويدة الحاج، وهي شيعية لبنانية قريبة من حزب الله، كانت تستعد لتولي فريق خبراء الأمانة العامة للأمم المتحدة في اليمن، واختارت بيروت التي يسيطر عليها حزب الله، مقرًّا لفريق الخبراء، وذلك على الرغم من احتجاج الحكومة اليمنية، إلا أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لم يُبدي أي اعتراض، بل أعلن موافقته الكاملة على الموقع ” .

وبحسب مصدر لبناني يعمل في الأمم المتحدة، فإن التقرير الذي قد كتبته الحاج بنفسها، أشرف عليه ثلاثة أطراف مُمثلة لحزب الله والحوثيين، بالإضافة إلى طاهر بوجلال وهو مواطن جزائري يعمل في قطر كمستشار لحكومتهم في مجال حقوق الإنسان.

وفي هذا الإطار استخدمت قطر ” بوجلال ” للتأثير على تقرير الأمم المتحدة من خلال علاقاته الوطيدة برويدة الحاج، حيث تعتبره معلمها وساهم شخصيًّا بتصريحات في التقرير ضد ” التحالف العربي ” والذي يشمل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة باعتبارهما أهم دولتين، وتعاون مع الحاج في حذف واستبعاد التقارير الميدانية التي كان من المفترض أن تكون في قلب المسح الشامل، والتي في الغالب تدين الحوثيين باليمن.

وأفادت ” مصادر خاصة ” ، أنه حال إقدام الأمم المتحدة على فتح تحقيقات حول الواقعة، التى تشمل السلوك المهني لفريق خبراء الأمم المتحدة في اليمن، فسوف ينتج عن ذلك فضيحة مُدمرة للغاية بالنسبة للأمم المتحدة على المدى الطويل.