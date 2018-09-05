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  3. شاهد .. العلاج السهل للبواسير

شاهد .. العلاج السهل للبواسير




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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1415 ] نشر منذ 1 ساعة

د / أحمد الكريباني؟ هل هو فعلا دوكتور في الطب البدني ام نفسي؟ وهل فعلا يعالج مرضاه بطلي النعناع والعسل في دبرهم في المستشفي او العيادة التي يعمل فيها؟ هل وزارة الصحة فعلا تأكدت من دكْترَنتُه؟

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