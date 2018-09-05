الهلال يؤدي تدريباته استعداداً لملاقاة الفيصلي غداً

ماجد محمد(صدى):

أدى لاعبي فريق الهلال لكرة القدم اليوم الأربعاء، مران اعتياديا استعدادا لملاقاة الفيصلي وديا غدا بمقر النادي.

وسبق المران اجتماع فني شرح خلاله جيسوس عددا من النقاط التي يعتزم تطبيقها ميدانيا ، واشتملت التدريبات على أداء تمارين في صالة الإعداد البدني قبل بداية التطبيقات التكتيكية على أرض الملعب.

شارك اللاعب جوميز في المران بعد عودته من الإجازة التي منحت له لإنهاء إلتزاماته، وبدأ الجهاز الفني في إشراك عبدالله الحافظ في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي بعد فراغه من برنامجه التأهيلي .

ومن المقرر أن تكون مباراة الغد الودية التي ستجمع الفريق بنظيره الفيصلي مغلقة أمام وسائل الإعلام والجماهير وذلك برغبة مشتركة من الفريقين.