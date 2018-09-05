بالفيديو.. أمير الباحة يسأل المنومين بالمستشفى العام بالعقيق عن الخدمات

إبراهيم الزهراني(صدى):

وثَّق مقطع فيديو، وقوف الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، على حالة مريض منوم المستشفى العام بالعقيق.

وسأل سمو الأمير، المريض عما إذا كان هناك اهتمام من الإدارة والطواقم الطبية به، وعن حالته الصحية، قائلًا : ” أمورك طيبة؟ المستشفى مهتمين فيك؟ ناقصك شي؟ ” .

كما أوضح المقطع، سمو الأمير وهو يطلب من المريض عدم مجاملة مسؤولي المستشفى وعدم الاكتراث بوجودهم، قائلًا : ” الشيء الناقص إذا ذُكر يجري إصلاحه؛ لأن واجب المسؤول هو تأمين النواقص وخدمة المواطنين ” .

جاء ذلك خلال زيارة سمو المفاجأة إلى المستشفى للاطلاع على سير العمل والخدمات المقدمة، حيث التقى خلال جولته المرضى المنومين.