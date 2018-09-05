بالصور.. الشباب يواصل تدريباته المسائية

ماجد محمد(صدى):

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، تحضيراته مساء اليوم الأربعاء، على استاد الأمير ” خالد بن سلطان ” تحت قيادة مدربه ” ماريوس سوموديكا ” .

وأستهل الفريق تدريباته بتمارين الإحماء والتسخين و التمرينات اللياقية مكثفة بقيادة مدرب اللياقة ” ماركال ” ، ثم قسم مدرب الفريق لعدة مجموعات طبقوا تدريبات فنية متنوعة ركز من خلالها على التمرير السريع من لمسة واحدة.

وأعقبها ” سوموديكا ” ، بتقسيمة تكتيكية شهدت تطبيق عدة تدريبات أبرزها ” بناء الهجمة، الضغط على حامل الكرة، الاستحواذ، وإغلاق المساحات، ليختتم المران بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.

وغاب عن التدريبات اللاعب ” ناصر الشمراني ” نتيجة تعرضه لإنفلونزا حادة، وفضل الجهاز الطبي أراحته.