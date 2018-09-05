كيت ميدلتون لن تصبح ملكة مطلقًا

لندن(صدى):

يرث الأمير وليام دوق كامبريدج، عرش بريطانيا في يوم من الأيام، وسيصبح ملكًا على المملكة المتحدة، إلا أن الكثير يتسائل عن لقب زوجته كيت ميدلتون حينها، هل ستكون الملكة؟

ووفقًا للأعراف الملكية، فإن دوقة كامبريدج، ستحصل على لقب ” عقيلة الملك ” وليس ” الملكة ” و سيتم تتويجها في المراسم الاحتفالية التي سيتوج فيها وليام بلقب ” الملك ” .

وكان زوج الملكة إليزابيث قد توج بلقب ” قرين الملكة ” بعدما توجت هي بلقب ” الملكة ” ، ولكن في مراسم احتفالية أخرى، حيث تختلف المراسم بين زوج الملكة وزوجة الملك.