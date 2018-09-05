عقبات مرت بها الفنانة ” أحلام ” قبل الزواج

أماني الغامدي(صدى):

لم تكن علاقة الحب بين الفنانة الإماراتية أحلام وزوجها “ مبارك الهاجري ” في بيروت، وردي منذ البداية، حيث كان زوجها بطل قطر في الراليات، و كانت أحلام تشق طريقها في الساحة الغنائية.

وواجه الزوجان عقبات عديدة، من بينها رفض عائلة “ الهاجري ” ، الزواج من فنانة، كما أنه كان متزوجاً بالفعل من ابنة عمه ولديه ابن يبلغ من العمر 18 عاماً، ولكن أصر على الزواج، متحدياً عائلته.

وتزوجت عام 2003 بعد معاناة، حيث كان زوجها من المعجبين بها، حيث كان حريص على حضور حفلاتها.