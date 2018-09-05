بالفيديو.. ” التويجري ” يوضح مدى نجاح وزارة العمل في توطين المهن

علي القحطاني(صدى):

كشف ‏مدير توطين القطاع التجاري في وزارة العمل الأستاذ عبدالسلام التويجري عن النشاطات التي سيتم توطينها خلال المرحلة المقبلة ومدى نجاح الوزارة في تطبيق التوطين .

وأوضح ” التويجري ” خلال مداخلة في برنامج معالي المواطن المئات على قناة إم بي سي أن 12 نشاط تجاري سيتم توطينهم في منافذ البيع منها محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ومحلات الساعات والأجهزة والمعدات الطبية، وقطع غيار السيارات ومحال السجاد والحلويات.

وعن نسبة نجاح التوطين ، قال التويجري ” نسبة نجاح التوطين في الكثير من الأنشطة عالية جدا وفي البعض الآخر التي تم توطينها متوسطة، والهدف من التوطين الوصول إلى نسبة 100%، ” لافتا إلى النسبة جيدة.

وأضاف أن التوطين سيكون علي 3 مراحل حيث أن المرحلة الأولى ستبدأ في 1/1/1440 العام القادم ، والمرحلة الثانية 1/3 ستطبيق القرار في 1/3 ، والمرحلة الثالثة ستكون بعدها بشهرين وموعد 1/5.

وأكد ” التويجري ” أن المرحلة الأولى من التوطين ستستهدف4 أنشطة ،المرحلة الثانية3 أنشطة ، المرحلة 5 ستكون أنشطة .