بالفيديو.. والد الطفلة المتوفاة بمطار الدمام يكشف تفاصيل جديدة

علي القحطاني(صدى):

كشف ناصر المري والد الطفلة العنود المتوفاة بمطار الدمام، اليوم الأربعاء تفاصيل جديدة حول وفاتها.

وقال المري خلال مشاركته في برنامج ” ياهلا ” اليوم الأربعاء، المستشفى متواطئ مع إدارة المطار، ورفض إعطائي تقريرا بسبب وفاتها، والمطار قال لي: ما لك عندنا شيء.

وكان والد طفلة التي توفيت عقب عودتها مباشرة من الولايات المتحدة، قال إن رائحة المطهرات والمنظفات التي كانت تفوح داخل دورات المياه بمطار الدمام تسببت في دخول طفلته في غيبوبة أدت إلى وفاتها.

وقالت شركة مطارات الدمام في بيان لها: يتوافر بمطار الملك فهد الدولي مركز مراقبة صحية تابع للمديرية العامة للشؤون الصحية، والذي تعمل كوادره الطبية على مدار الساعة، ويشهد المركز العديد من الحالات الصحية بشكل يومي وتتم مباشرتها بنجاح.

وأضافت: نود أن نوضح أنه بعد مراجعة التقارير الدورية لعمليات المطار والتواصل مع المديرية العامة للشؤون الصحية، فقد تم التأكد من تواجد الطبيب الخاص بالمركز خلال الحادثة المذكورة، وقام بمباشرة إجراءات الإنعاش للطفلة بعد إحضارها للمركز من قبل أحد أفراد وحدة أمن المطار، ونقلها إلى مستشفى القطيف المركزي بواسطة سيارة الإسعاف.

وتابعت شركة مطارات الدمام إن جميع مواد النظافة المستخدمة في المطار ذات معايير معتمدة من الجهات المعنية، ويستقبل مطار الملك فهد الدولي أكثر من 18 مليون شخص سنويا ما بين مسافرين ومرتادين، ولم تردنا أي شكاوى.