شاوثغيت: لا تراجع عن فلسفة العناصر الشابة بالمنتخب الإنجليزي

نواف السالم(صدى):

قال المدرب ” غاريث ساوثغيت ” ، اليوم الأربعاء، إنه لن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء في تشكيلة المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، وأنه ماض في فلسفة الاعتماد على العناصر الشابة التي قادته إلى نصف نهائي كأس العالم 2018 في روسيا.

أعلن ” ساوثغيت ” عن بدء تحضيرات المنتخب الإنجليزي لمباراته الأولى بعد نهائيات المونديال الروسي، وذلك عند استضافته لإسبانيا السبت على ملعب ويمبلي في لندن، ضمن النسخة الأولى لمسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وخاض ” ساوثغيت ” نهائيات كأس العالم بتشكيلة شابة بلغ معدل أعمار لاعبيها 26 عامًا ” ثاني أصغر تشكيلة في النهائيات ” ، وتمكن من خلالهم بلوغ الدور نصف النهائي للمرة الأولى منذ 1990، قبل أن يخسر أمام كرواتيا (1-2)، بعد تمديد الوقت الأصلي 1-1 .

وراهن اللاعب الدولي السابق، على عنصر الشباب منذ توليه مهام تدريب المنتخب الأول 2016، وأبعد لاعبين مخضرمين أبرزهم المهاجم ” واين روني ” ، والحارس ” جو هارت ” .

وأكد ” ساوثغيت ” ، أنه لا يعتزم تبديل استراتيجيته في الفترة المقبلة، وأوضح: أعتقد أن لدينا تشكيلة قوية، نحن في مطلع موسم جديد ونظرنا إلى العديد من اللاعبين خلال الأعوام الماضية، قررنا أنه نظرًا للطريقة التي نرغب باعتمادها في اللعب، فثمة بعض اللاعبين الذين لا يلائمون هذا النموذج.

وأضاف المدرب الإنجليزي، أنه على الأرجح لن نعود للتفكير بلاعبين كانوا هنا في المنتخب سابقًا، لذا فالمجموعة المقبلة من اللاعبين الجدد الذين سنبدأ بمتابعتهم، هم لاعبون على الأرجح في الفئات العمرية الأصغر “.