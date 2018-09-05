فنادق هيلتون تعلن عن وظائف شاغرة في 3 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة عبر موقعها الإلكتروني عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

وأكدت الشركة أن العمل بفروع الفنادق بالمملكة في كل من مكة المكرمة، والخبر، والظهران، مبينة أن الوظائف المتاحة على المسميات وكيل خدمة الضيوف بالخبر، تنفيذي مبيعات بالخبر، مدير المبيعات بالخبر، مدير التدريب بمكة المكرمة، مدير الفندق بالظهران ، مدير مجموعة الموارد البشرية بمكة المكرمة.

وأضافت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 سبتمبر 2018م، لافتة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط https://jobs.hilton.com