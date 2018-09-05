بالفيديو.. قصة طلاق عروس جديدة بسبب الترهلات في إحدى مناطق المملكة
روت استشارية طب الأسرة والمجتمع، الدكتورة لمياء البراهيم، اليوم الأربعاء، قصة طلاق عروس جديدة بسبب وجود ترهلات في جسدها.
وأوضحت ” البراهيم ” خلال برنامج ” سيدتي ” المذاع على قناة ” روتانا خليجية ” ، أن الزوج والزوجة اتفقا على الطلاق بعد أيام من الزواج، بعد اكتشاف وجود ترهلات في جسد الزوجة.
وأشارت إلى أن الزوج أرسل لها صورة زوجته ووجدتها سيئة جدًا، قائلًة : ” الزوج قال لي الوضع أسوأ من الصورة ” .
وأضافت أن قدرة التقبل عند الناس نسبية ومختلفة، مشيرة إلى أن الرجل وصف وضعه قائلًا : ” أنا ما قدرت، أنا تقززت ” ، وفقًا لقولها.
وأكدت ” البراهيم ” ، أن الزوجة لو رفعت دعوة على زوجها بأن به عيبًا ولم يظهره لها قبل الزواج، فمن حقها أن تطلب الطلاق لأن هذا يسمى ” خداع ” .
استشارية طب الأسرة والمجتمع د. #لمياء_البراهيم هذه قصة طلاق عروس جديدة بسبب الترهلات #برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/jyO83g6nuR
— برنامج سيدتي (@Sayyidaty) ٥ سبتمبر ٢٠١٨
ابو لما[ عدد التعليقات: 838 ] نشر منذ 11 دقيقة
المفروض تقوله من حقه يعرف ولها السبب مااجد مانع بالشوفه الشرعيه تلبس قصير وربع كم وهذا الصح والله اعلم
عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 7 دقائق
اصحاب العقول براحه ابغض الحلال عند الله الطلاق وياي ياحبيب امك انا ماقدرت اناتقززت ليه طالب لك اكل استح علي وجهك واحترم بنت الناس وهذا سبب تافه محد كامل بالدنيا هذي كل شخص وفيه عيب والترهلات شي عادي وبكل الناس وشي بسيط ماهو بسبب مقنع انك تطلق كان رفضت من يوم الخطبه والشوفه الشرعيه ويبان البدي ان كانت مربربه اكيد فيه ترهلات والجمال جمال القلب والروح وحتي لو الجسم ممشوق علي قولتهم بيترهل ويتغير مع الحمل والولاده مفيه شي ثابت وبالنهايه البنت بشر حالها من حالك لها مشاعر واحاسيس والله يرزقها باللي احسن منك ياصغير العقل