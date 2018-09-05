بالفيديو.. قصة طلاق عروس جديدة بسبب الترهلات في إحدى مناطق المملكة

أماني الغامدي(صدى):

روت استشارية طب الأسرة والمجتمع، الدكتورة لمياء البراهيم، اليوم الأربعاء، قصة طلاق عروس جديدة بسبب وجود ترهلات في جسدها.

وأوضحت ” البراهيم ” خلال برنامج ” سيدتي ” المذاع على قناة ” روتانا خليجية ” ، أن الزوج والزوجة اتفقا على الطلاق بعد أيام من الزواج، بعد اكتشاف وجود ترهلات في جسد الزوجة.

وأشارت إلى أن الزوج أرسل لها صورة زوجته ووجدتها سيئة جدًا، قائلًة : ” الزوج قال لي الوضع أسوأ من الصورة ” .

وأضافت أن قدرة التقبل عند الناس نسبية ومختلفة، مشيرة إلى أن الرجل وصف وضعه قائلًا : ” أنا ما قدرت، أنا تقززت ” ، وفقًا لقولها.

وأكدت ” البراهيم ” ، أن الزوجة لو رفعت دعوة على زوجها بأن به عيبًا ولم يظهره لها قبل الزواج، فمن حقها أن تطلب الطلاق لأن هذا يسمى ” خداع ” .