مكتب الضمان الاجتماعي بالعاصمة المقدسة يقيم حفل معايدة مع المستفيدات

نايف السالم(صدى):

أقام مكتب الضمان الإجتماعي النسوي بالعاصمة المقدسة حفل معايدة (عاد عيدنا ) للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

والذي يهدف إلى إدخال البهجة والسرور ومشاركتهم فرحة العيد السعيد.

حيث التقت مديرة المكتب الاستاذة /حفصه تكروني ومنسوبات الضمان مع المستفيدات بصاله المستفيدات و رحبت بالحضور اللواتي أبدين فرحتهن بالعيد وتناولو وجبة الفطور الخفيفه والعيديات مع أطفالهن وسط تكبيرات العيد.

ختاما شكرت أ/ حفصة الحضور وتمنت لهم اعواما سعيدة.