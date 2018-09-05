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مكتب الضمان الاجتماعي بالعاصمة المقدسة يقيم حفل معايدة مع المستفيدات

مكتب الضمان الاجتماعي بالعاصمة المقدسة يقيم حفل معايدة مع المستفيدات
نايف السالم(صدى):

أقام مكتب الضمان الإجتماعي النسوي بالعاصمة المقدسة حفل معايدة (عاد عيدنا ) للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

والذي يهدف إلى إدخال البهجة والسرور ومشاركتهم فرحة العيد السعيد.

حيث التقت مديرة المكتب الاستاذة /حفصه تكروني ومنسوبات الضمان مع المستفيدات بصاله المستفيدات و رحبت بالحضور اللواتي أبدين فرحتهن بالعيد وتناولو وجبة الفطور الخفيفه والعيديات مع أطفالهن وسط تكبيرات العيد.

ختاما شكرت أ/ حفصة الحضور وتمنت لهم اعواما سعيدة.


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