للمرة الأولي ” أميريكانو ” البرازيلي يمكن أب ونجله من المشاركة بمباراة رسمية

نواف السالم(صدى):

مكن نادي أميريكانو، الذي ينافس بدوري الدرجة الثانية في ولاية ريو دي جانيرو البرازيلي، الحارس ” لويس هنريكي دا غاما ” 38 عامًا من اللاعب إلى جانب نجله، المدافع ” ماتيوس ” صاحب الـ 18 عامًا، بمباراة نهاية الأسبوع.

وقال ” النادي ” ، إنها المرة الأولى التي يشارك فيها أب ونجله بالتشكيل الأساسي لفريق ” أميريكانو ” خلال المباراة التي خاضها ضد ” فريبورغينسي ” بدوري الدرجة الثانية لدوري ولاية ريو دي جانيرو.

وأضاف النادي في بيان له: ” يوم السبت كان حدثًا تاريخيًا في كرة القدم العالمية، بمشاركة ” دا غاما ” ونجله الذي شارك للمرة الأولى كمدافع محترف ” .

من جانبه وصف الحارس هذه اللحظة بأنها ” فريدة في حياته ” قائلًا: أن أشاهد نجلي وهو يشارك للمرة الأولى كلاعب محترف يعد أمرًا جيدًا، لكن أن أشاهد ذلك كحارس مرمى في نفس الفريق فهذا أفضل بكثير ” .

وقال ” ماتيوس ” ، الذي يلعب بفريق الشباب لأميريكانو والذي استدعاه المدرب جوسوي تيكسيرا نظرًا لحاجته لمدافع يكمل التشكيل الأساسي للمباراة: ” كان شرفًا كبيرًا بالنسبة لي، أن ألعب للمرة الأولى كمحترف إلى جانب والدي ” .

والجدير بالذكر أن الأب ” دا غام ” تصدى لركلة جزاء كان ابنه سببًا فيها قائلًا : ” كأب لم أكن لأترك هذه الركلة تدخل مرماي، الأب دائمًا ينقذ ابنه ” .

ولم يتمكن ” أميريكانو ” من الفوز في المباراة بنهاية الأمر هزم بنتيجة 0-2 رغم أنه كان قد ضمن بالفعل التأهل لنصف نهائي البطولة.