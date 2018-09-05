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اعتراض صاروخ باليستي فوق نجران ووقع إصابات إثر سقوط شظاياه

اعتراض صاروخ باليستي فوق نجران ووقع إصابات إثر سقوط شظاياه
نايف السالم(صدى):

اعترضت قوات الدفاع الجوي، صاروخًا باليستيًا فوق سماء نجران، مساء اليوم.

وأطلقت مليشيا الحوثي الإرهابية، الصاروخي الباليستي من الأراضي اليمنية باتجاه المملكة، ومن المنتظر أن تصدر قيادة التحالف العربي بيانًا بالتفاصيل.

فيما تم تسجيل إصابات طفيفة وبعض الأضرار المادية في المنازل، إثر سقوط شظايا اعتراض الصاروخ الباليستي، الذي ألق باتجاه الأحياء السكنية بالمدينة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 53440 ] نشر منذ 43 دقيقة

الله يكفينا شرهم وشر من به شر ,, آمين ,,

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