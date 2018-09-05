رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض يزور جمعية عناية

رشاد اسكندراني(صدى):

استقبلت الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى “عناية ” رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض سعادة الأستاذ / عجلان بن عبدالعزيز العجلان في مجمع عيادات عناية الطبي في حي السويدي وفي المقر الرئيسي للجمعية في حي الربوة وكان في استقباله لدى وصوله ، معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم رئيس مجلس الإدارة ، والدكتور سلمان بن عبدالله المطيري الأمين العام للجمعية ، وعدد من منسوبيها .

وقد صحب السويلم العجلان في جولة داخل عيادات المجمع الطبي ، والمعرض التوعوي الصحي ، وتم إطلاعه على الأنشطة والبرامج والمشاريع التي تقدمها الجمعية ، وتعريفه بالتميز الذي حظيت به والخطوات التي اتخذتها للوصول إلى ذلك .

وأبدى العجلان إعجابه الشديد بما شاهده من إنجازات وبرامج نوعية وما يحمله منسوبو الجمعية من فكر استراتيجي متقدم وطموح أخاذ ، ودعا جميع أفراد المجتمع إلى دعم برامج ” عناية ” الصحية ونشر ثقافة الاهتمام بالصحة لوقاية المجتمع من الأمراض والأوبئة .

ومن جانبه شكر السويلم العجلان على زيارته للجمعية وأكد على أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع التطوعي ؛ وضرورة التكامل فيما بينهم لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من المرضى المحتاجين والفقراء بما يسهم في تعزيز رؤية 2030 التي أعطت مساحات واسعة للتكامل مع العمل التطوعي انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للشركات والمؤسسات ، مشيراً إلى أهمية تكثيف اللقاءات والزيارات بين الطرفين لتبادل الخبرات والمعلومات التي تنعكس إيجاباً على جودة العمل لدى الطرفين وتحقق رضا المستفيدين .