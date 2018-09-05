تجدد إصابة ” فيدال ” خلال تدريبات منتخب تشيلي

نواف السالم(صدى):

تداولت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الأربعاء، معلومات عن تجدد إصابة لاعب برشلونة ” أرتورو فيدال ” ، في الركبة وذلك خلال تدريبات معسكر منتخب تشيلي.

وأكدت ” وسائل الإعلام ” ، أن فيدال لم يتمكن من التدرب مع المجموعة بعد شعوره بانزعاجات في موضع العملية الجراحية السابقة.

وكان ” فيدال ” أجرى عملية جراحية في ركبته منذ عدة أشهر حينما كان لاعبًا بصفوف بايرن ميونخ، وتدرب فيدال برفقة المعد البدني ” بيدرو أونياتي ” وحيدًا للوقوف على مدى الإصابة وإمكانية مشاركة اللاعب مع منتخب بلاده تشيلي التي ستواجه اليابان وكوريا الجنوبية وديًا خلال الفترة المقبلة.

وانضم ” فيدال ” إلى صفوف برشلونة مقابل 20 مليون يورو قادمًا من بايرن ميونخ الألماني.

وشارك ” فيدال ” بديلًا في الشوط الثاني لمباراة برشلونة ضد هيوسكا والتي انتهت بفوز البلوجرانا بثمانية لهدفين في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.