تجدد إصابة ” فيدال ” خلال تدريبات منتخب تشيلي
تداولت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الأربعاء، معلومات عن تجدد إصابة لاعب برشلونة ” أرتورو فيدال ” ، في الركبة وذلك خلال تدريبات معسكر منتخب تشيلي.
وأكدت ” وسائل الإعلام ” ، أن فيدال لم يتمكن من التدرب مع المجموعة بعد شعوره بانزعاجات في موضع العملية الجراحية السابقة.
وكان ” فيدال ” أجرى عملية جراحية في ركبته منذ عدة أشهر حينما كان لاعبًا بصفوف بايرن ميونخ، وتدرب فيدال برفقة المعد البدني ” بيدرو أونياتي ” وحيدًا للوقوف على مدى الإصابة وإمكانية مشاركة اللاعب مع منتخب بلاده تشيلي التي ستواجه اليابان وكوريا الجنوبية وديًا خلال الفترة المقبلة.
وانضم ” فيدال ” إلى صفوف برشلونة مقابل 20 مليون يورو قادمًا من بايرن ميونخ الألماني.
وشارك ” فيدال ” بديلًا في الشوط الثاني لمباراة برشلونة ضد هيوسكا والتي انتهت بفوز البلوجرانا بثمانية لهدفين في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.
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