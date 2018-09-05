” الصندوق العقاري ” يرد على سؤال حول مساحة شقق المستفيدين

عادل الحربي (صدى):

أوضح صندوق التنمية العقارية، أن الشقق التي يحصل عليها المستفيدين لا يوجد لها مساحة محددة.

وتسائل مواطن في تغريدة له قائلًا : ” أنا طالع اسمي بصندوق العقاري ابي اشتري في جدة شقه تمليك مساحتها 156 متر2 هل يوافق عليها الصندوق ؟ ” .

وردّ حساب العناية بالمستفيدين التابع للصندوق عبر ” تويتر ” قائلًا : ” يمكنك التوجه مباشرة إلى إحدى الجهات التمويلية المشاركة التي ترغب بها للإستفادة من خيار ” شراء وحدة سكنية جاهزة ” .

فيما تابع المواطن : ” طيب شروط بنك العقاري مو عندكم ؟ شدخل البنوك التجارية. هي بعد اللي تحدد المساحة ؟ ” .

وأجابت إدارة الحساب قائلة : ” تطمن أخوي، لا يوجد مساحة محددة. ونرجو منك التوجه إلى إحدى الجهات التمويلية الموضّحة لك في الرسالة السابقة من أجل إستكمال إجراءاتك ” .