” فلكية جدة ” : رصد هلال القمر بسماء المملكة نهاية العام الهجري

نايف السالم(صدى):

كشف رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، عن رصد هلال القمر بسماء المملكة والمنطقة العربية قبل شروق شمس الخميس 6 سبتمبر 2018 في وداع نهاية العام الهجري.

وقال إن الأسبوع الذي يعقب مرحلة التربيع الأخير، تستمر إضاءة قرص القمر تتضاءل ليظهر في صورة هلال يسمى أحيانًا القمر قديم، ويكون مرئيا في الشرق قبل الفجر.

وأشار إلى أنه عادة ما تفوت فرصة رؤية هلال قمر نهاية الشهر، على الرغم من أنه من الممتع متابعة هلال القمر المتناقص يومًا بعد يوم.