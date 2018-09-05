بالفيديو.. فرض حجر صحي على طائرة بنيويورك بعد إصابة 100 راكب بوعكة صحية
أعلنت السلطات الأمريكية فرض الحجر الصحي على ركاب طائرة إماراتية قادمة من دبي عقب وصولها لمطار جورج كينيدي بنيويورك، إثر مخاوف من أن ركاب الرحلة يعانون من أعراض الحمى.
وكشفت مصادر أن الرحلة رقم 203 التابعة لشركة طيران الإمارات وصلت إلى مطار نيويورك الساعة 08:50 صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي لنيويورك، فيما يقوم مسؤولون من الشرطة ومركز الأمراض والوقاية بتفقد ركاب الطائرة بعد شكوى 100 راكب من أعراض مرضية.
وأكدت الشركة خلال بيانا لها حول الواقعة أن عدد الأشخاص الذين على متن الرحلة رقم 203 ويعانون من أعراض مرضية هم 10 ركاب فقط.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53440 ] نشر منذ 32 دقيقة
الله يستر عليهم ,,
,, اما الامريكان كل علة فيهم ولكن يرمون بلاويهم وامراضهم على العرب والافارقه ، وباالذات العرب ,,
،، ويمكن شافوا ذبابه فقط ذبابه ، جايه باالطايره من بلد عربي مسلم ، عملوا فيها عمايل والفوا القصص .. لا لشيء حقيقي ، ولكنها قادمه من بلد عربي مسلم ,, فقط ,,
,, حسبنا الله ونعم الوكيل ,,