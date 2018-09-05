” الانضباط ” تقبل احتجاج ” الباطن ” شكليا

نواف السالم(صدى):

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق، عن قبول احتجاج نادي الباطن من ناحية الشكل، ورفضه من الناحية الموضوعية.

وأشارت اللجنة إلى أن ذلك يرجع لأهلية لاعب نادي الفيصلي حمدان الشمراني للمشاركة في المباراة التي أقيمت بين الفريقين التي أقيمت بين الفريقين يوم الجمعة الماضي ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الباطن قد أعلن احتجاجه الرسمي على مشاركة لاعب الفيصلي حمدان الشمراني، وإنه كان يجب إيقافه مباراتين لتكملة عقوبته بالإيقاف عندما كان في أهلي جدة.

ويذكر أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ضمن الجولة الأولى من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، الذي انطلق الخميس الماضي.