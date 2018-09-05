سقوط جدار مركز خدمة بمدخل المدينة المنورة بسبب الأمطار

نايف السالم(صدى):

تسببت الأمطار التي هطلت اليوم الأربعاء في سقوط جدار مركز خدمة بمدخل المدينة المنورة، كما أصيب مجموعة من الموظفين بإصابات مختلفة.

وأظهرت صورة متداولة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” سقوط مركز الخدمة كاملا بسبب الأمطار التي ملئت شوارع المدينة مما أدى إلى خلو الطرق من المارة والمركبات.

كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم الأربعاء، هطولاً للامطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الروية الأفقية على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك.