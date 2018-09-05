مواطن يتعرض لتلاعب من أصحاب المحلات التجارية.. و ” التجارة ” تساعده

عادل الحربي (صدى):

طالبت وزارة التجارة والاستثمار، أحد الأشخاص برفع بلاغ عبر تطبيق ” بلاغ تجاري ” إذا واجه مخالفة من قبل أصحاب المحلات الكهربائية وأصحاب الشركات والوكلاء المعتمدين.

وقال المشتكي في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” يا وزارتنا الموقرة. شوفولنا حل في أصحاب المحلات الكهربائية وتلاعبهم هم وأصحاب الشركات والوكلاء المعتمدين . نهب وتلاعب والمشكلة أجنبي ويماطل غسالة ضمانها ٥ سنوات تعطلت من أول يوم لنا شهرين عشان يشفولنا حل . لكن للأسف مماطله وتلاعب ” .

وردّت الوزارة عليه قائلة : ” تأكد بأن ضمانك سنتين كحد أدنى على جميع الاجهزة الكهربائية والإلكترونية، وفي حال مخالفة ذلك، نأمل منك رفع بلاغك عبر تطبيق ” بلاغ تجاري ” مع إرفاق موقع المنشأة وكامل تفاصيل شكواك : http://e.mci.gov.sa/Balagh ” .