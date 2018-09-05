مستشفى قوى الأمن بالرياض يعلن عن وظائف صحية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض- عبر موقعه الإلكتروني عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

وأوضح مستشفى قوى الأمن ان العمل بمقر المستشفى في العاصمة الرياض، مبينة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى مخطط توريد الأدوية: درجة البكالوريوس في تخصص الصيدلة، أخصائي مكافحة العدوى: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التمريض، أو مكافحة العدوى).

وأضاف المستشفى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 سبتمبر 2018م، لافتا إلى أن للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنــا .