المجدوعي القابضة: وظائف إدارية شاغرة للرجال بالمنطقة الشرقية

فاطمة المالكي(صدى):

أكدت مجموعة شركات ” المجدوعي ” القابضة، اليوم الأربعاء، على توافر وظائف إدارية شاغرة للرجال من حمَلة درجة البكالوريوس، وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في المنطقة الشرقية.

وأوضحت ” الشركة ” أن التقديم مُتاح بدءًا من اليوم ومستمر حتى تاريخ 2 نوفبر القادم، وأن الوظائف المتاحة وفق المسميات الأتية ” مسؤول الاستثمار المباشر: درجة البكالوريوس في المالية، الخدمات المصرفية، مراقب مالي: درجة البكالوريوس في المحاسبة، أو المالية، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

وأشارت ” الشركة ” أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي هنــا .