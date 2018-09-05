بالصور: المجلس المحلي بمحافظة المخواه يعقد جلسته السادسة

حامد العمري(صدى):

عقد المجلس المحلي بمحافظة المخواة جلسته السادسة برئاسة د. فيحان بن حمود العتيبي محافظ المخواة ، بحضور اعضاء المجلس المحلي واستضافة رئيس واعضاء المجلس البلدي .

واطلع المجلس على الآلية الحديثة للمجلس المحلي ، ودراسة العرض المقدم من اللجنة المشكلة للبحث عن ارض صالحة لانشاء مدينة رياضية بالمحافظة، والارتقاء من الناحية السياحية والخدماتية .

واستعرض المجلس العرض المقدم من اللجنة المشكلة من الجهات ذو العلاقة بالوقوف على احتياجات قرى وادي الحُمره و خدماتها الصحية والتعليمية وشبكة المياة والانارة و السفلته وانشاء طريق من قبل ادارة النقل وافتتاح مركز للدفاع المدني .

كما ناقش المجلس طلبات اهالي الجزء الجنوبي من شدا الأعلى حول شمول قراهم بخدمات الاسفلت والمياه والانارة .

وقداستعرض المجلس طلب أهالي حي الخالدية حول سفلتت الشارع الرئيسي للحي لكثرة تجمع مياه الامطار وتزويد الحي بالانارة والاهتمام بالنظافة ، واستكمال الخدمات البلدية في الحديقة الجديده بمركز الاحسبة .

كما ناقش المجلس استحداث خدمات ( البلدية والمرور والهلال الاحمر ومحكمة شرعية والضمان الاجتماعي وفرع لأحدى البنوك وزيادة الصرافات الآلية) بمركز ناوان.