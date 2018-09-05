بالفيديو.. الأمطار تُظهر جمال المدينة المنورة
أظهر مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، هطول الأمطار الغزيرة، على المدينة المنورة، حيث زادت من جمالها جمالاً آخر.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حذرت من هطول الامطار الغزيرة المصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار، على بعض مناطق المملكة.
ووجّه المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، مرتادي الطرق بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53437 ] نشر منذ 1 ساعة
جميله وقت المطر وغير وقت المطر ,,
,, لأن المدينة المنوره ، اسمها المدينة المنوره .. في اي ظرف من الظروف ، فهي المدينة المنوره ,,
,, على من سماها بهذا الأسم ، افضل الصلاة وأتم التسليم ، وعلى آله وصحبه اجمعين ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32663 ] نشر منذ 51 دقيقة
هاه ياموووووووري
أنبسطي
جاااااكم مطر🤗🤗🤗
jamalco[ عدد التعليقات: 5952 ] نشر منذ 45 دقيقة
طبتي طيبه الطيبه