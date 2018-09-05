بالفيديو.. الأمطار تُظهر جمال المدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، هطول الأمطار الغزيرة، على المدينة المنورة، حيث زادت من جمالها جمالاً آخر.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حذرت من هطول الامطار الغزيرة المصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار، على بعض مناطق المملكة.

ووجّه المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، مرتادي الطرق بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب.