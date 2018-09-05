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بالصور.. مواطن يعثر على مقذوف ناري في فناء منزله بحفر الباطن

بالصور.. مواطن يعثر على مقذوف ناري في فناء منزله بحفر الباطن
نايف السالم(صدى):

عثر المواطن ” عادل الجنيدي ” أحد أهالي محافظة حفرالباطن، اليوم الأربعاء، على مقذوف طلقة رشاش في فناء منزله المجاور لأحد قصور الأفراح.

وقال ” الجنيدي ” : المقذوف الناري انطلق من سلاح رشاش في مناسبة زواج أقيمت بقصر أفراح متاخم لمنزلي الواقع بحي التلال بمحافظة حفرالباطن.

وأضاف ” الجنيدي ” : أن العبرود سقط في الفناء ليلًا وعثرت عليه في نهار اليوم، وكان من الممكن أن يتسبب في أضرار كبيرة كما كان يمكن أن يقتل أحد أطفالي الصغار في فناء المنزل.

وأردف ” المواطن المتضرر ” : أن أهالي الأحياء المجاورة لقصور الأفراح في حفرالباطن يعيشون حالات من القلق والتوجس بسبب أصوات الأعيرة النارية التي تنطلق عشوائيًا في حفلات الزفاف والتي غالبًا ما تصيب المباني المجاورة لها.

وطالب ” الجنيدي ” الجهات الأمنية بتكثيف جهودها للتصدي لهؤلاء المخالفين ومنع استمرار العبث بالأسلحة النارية.

 

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 53437 ] نشر منذ 2 ساعتين

الحمد لله على سلامتك وسلامة اهل بيتك جميع ,,

,, ولا بد من الضرب بيد من رصاص على مطلقي الرصاص ,,

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