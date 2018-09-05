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فتاة تتزوج حبيبها يوم دفنه.. وهكذا ودعته!

فتاة تتزوج حبيبها يوم دفنه.. وهكذا ودعته!
مانيلا(صدى):

ودعت فتاة فلبينية حبيبها الذي وافته المنية يوم زواجهما بطريقة مؤثرة، عبرت فيها عن إخلاصها له.

فلم تمنع وفاة الشاب ويدعى زارين الذي يبلغ من العمر 22 عاما، حبيبته من الاحتفال بمراسم زواجها منه في يوم دفنه، وارتداء فستان أبيض قبل وداعه.

وحولت الفتاة الدفن لحفل زفاف اقتصر على الأقارب، ووضعت خاتم الزواج بيد الشاب، بعد محاولات فاشلة لوضعه في إصبعه، في مراسم حزينة.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 53440 ] نشر منذ 2 ساعتين

باالمثل قالوا // الحي ابقى من الميت ,,

,, يعني شوفي لك واحد ثاني ,,

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