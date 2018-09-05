الاتصالات السعودية تعلن عن وظائف شاغرة للرجال

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة الاتصالات السعودية، وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة أن العمل بمقر الشركة الرئيس وفروعها في مدينة الرياض، مبينة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى مطور أول تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (عدد وظيفتين)، محلل أول عمليات تكنولوجيا المعلومات، مدير قسم مراقبة الأداء، خبير التدقيق الداخلي، أخصائي مشروع فني.

وتابعت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 سبتمبر 2018م، مضيفة أن للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التاليhttps://stccareers.taleo.net