” الجوازات ” تكشف خطوات استخراج جواز سفر للمولود

علي القحطاني(صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات، آلية استخراج جواز سفر للمولود، مشيرة إلى أنه يكون عبر حجز موقع في منصة ” أبشر ” ، ومراجعة إدارة الجوازات.

جاء ذلك خلال ردها على استفسار لأحد الأشخاص، قال فيه: ” لو سمحتوا ماهي الطريقة لاستخراج جواز سفر للمولود ؟؟ ” .

وقالت الجوازات في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” منصة أبشر تخدم حاملي الهوية الوطنية ولمن هم دون الـ ١٥ عاماً يتم حجز موعد عبر منصة أبشر التابعة لولي الأمر ومراجعة إدارة الجوازات لنتمكن من خدمتك، إليك الرابط للإفادة هنــا ” .