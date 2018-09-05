” الجمارك ” توضح الإجراءات المتبعة في حال فقدان قطع من السيارات بالموانئ

نايف السالم(صدى):

أوضحت المديرية العامة للجمارك، عن الإجراءات المتبعة في حال فقدان قطع من السيارات المستوردة بالموانئ، مبينة أنه يتم إنزال المركبات من الباخرة من قبل شركة المناولة وفي حال وجود ملاحظة يتم تفتيشها يدويا.

ووجه مغرد للمديرية العامة للجمارك عبر صفحتها الرسمية في ” تويتر ” سؤالا استفسر خلاله عن ” ‏‏عام ٢٠١٢ كنا نستورد سيارات من كندا الى السعودية وعند وصولها لميناء جدة وتفريغها من الحاوية تسرق من السيارة قطع ولا نستطيع مطالبة احد بالمفقود! اليوم بلغني من احد الشباب المبتعثين اللذين اضطروا الى الرحيل من كندا بسرقة قطع من سيارته عند وصول السيارة ؟ ماردكم؟ ” .

وردت الجمارك بتغريدة عبر حسابها في ” تويتر ” قالت فيها: ” يتم إنزال المركبات من الباخرة من قبل شركة المناولة في الميناء ثم يتم معاينة المركبات من خلال مرورها بالأشعة، وفِي حال وجود أي ملاحظات على المركبة يتم تفتيشها يدوياً بحضور الشركة الناقلة والمخلص الجمركي في الميناء ثم تحال إلى المواصفات والمقاييس لمطابقة المركبة ” .