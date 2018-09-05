القضاء التونسي يسمح بتغيير الجنس في الحالة المدنية للمرة الأولي

تونس(صدى):

أصدر القضاء التونسي، اليوم الأربعاء، حكمًا قضائيًا يعد الأول من نوعه، وذلك بقبول دعوى لمواطنة تونسية تدعى ” لينا ” ، والسماح بإمكانية تعديل الحالة المدنية، والقيام بتدخّل جراحي لتغيير جنس المدّعية واعتبارها من جنس الذكور، وتغيير اسمها من لينا إلى ريان.

وأقرتها المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، وسمحت بالتنصيص على التغيير في وثائق المدّعية، وتحميلها المصاريف القانونية للقضية التي رفعتها لتغيير جنسها.

وقال مصدر قضائي تونسي، إن هذا الحكم القضائي يصدر لأول مرة في تاريخ تونس، مؤكدًا أنه يُكرس الحق في تغيير الحالة المدنية من جنس الإناث إلى جنس الذكور.

وأضاف ” المصدر التونسي ” ، أن الفتاة لينا تعاني من مشاكل في الهوية الجنسية، وحاولت الانتحار أكثر من مرة لأنها مضطربة، وهو ما أخذته المحكمة بعين الاعتبار.

وأشار ” المصدر القضائي التونسي ” ، إلى أن المحكمة اعتمدت في حكمها على الاختبارات الطبية والنفسية، ولاحظت أن الفتاة أجرت عمليات جراحية للقيام بتحول جنسي.

ولقى هذا القرار، الذي اتخذ برئاسة قضاء نسوي، تمثل في القاضية ” سمية بوغانمي ” وعضوية القاضيين، وسيلة العجيمي ودليلة العلوي، ترحيبًا من الجهات الحقوقية في تونس، التي رأت فيها خطوة أخرى متقدمة في سبيل تكريسًا للحريات الفردية وحمايتها.

والجدير بالذكر أن المحاكم التونسية في تونس، كانت لا تقبل مثل هذه القضايا ولاتنظر فيها، إلا إذا كانت هناك تشوهات جسدية على مستوى الجهاز والأعضاء التناسلية للمُدعي.