لمياء البراهيم: ” لا تخلوهم يوصلوا إلى مرحلة إنهم يطلبوا الشوفة الشرعية كالعراق “

بغداد(صدى):

أوضحت دكتورة لمياء البراهيم، استشارية طب الأسرة والمجتمع، أن المرأة في العراق عندما يراها الخاطب لأول مرة ” تلبس مثل قميص النوم ” ، وفقًا لقولها.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج ” سيدتي ” المذاع على قناة ” روتانا خليجية ” : ” لا تخليهم إنهم يوصلوا إلى مرحلة إنهم يطلبوا الشوفة الشرعية مثل قميص النوم ” ، موجهة الحديث إلى الضيوف معها في اللقاء.

وأشارت استشارية طب الأسرة والمجتمع، إلى أن هناك بعض العادات التي تتسبب في وقوع الطلاق بين الأزواج غير الترهلات الجسدية، مثل تناول الطعام بطريقة مقززة أو استخدام الحمام.

وتابعت : ” هناك بعض الأسر التي أصبحت تعطي مساحة من التعرف قبل الزواج حتى لا يقع الطلاق فيما بعد ” .

ولفتت إلى أن نسب الطلاق ارتفعت إلى 50%، مؤكدة أنه من المفترض أن يرى الأزواج زوجاتهم قبل الزواج على طبيعتهن بدون مكياج.