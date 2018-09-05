نحال يسعى لدخول غينيس بتغطية جسمه بـ 100 كيلو نحل

عادل الحربي(صدى):

يسعى متخصص في تربية النحل يدعى ” زهير فطاني “، لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية وذلك عن طريق تغطية جسمه بأكثر من 100 كغم من النحل، وتعد ثاني تجربة يخوضها النحال خلال عامين.

وأوضح فطاني إنه ” سيخوض تجربة تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية، صباح أول يوم من شهر 11 سبتمبر/أيلول المقبل عبر لبس أثقل عباءة من النحل تغطي جسم الإنسان، وسيقوم بالتجربة “، مضيفا أنه ” تم التنسيق مع موسوعة غينيس للأرقام القياسية وذلك لتنفيذ المحاولة الجديدة لكسر الرقم العالمي المسجَّل هو 63.7 كغم من النحل “.

وأكد أنه ” استعد لخوض هذه التجربة، التي يحاول فيها تخطي الرقم المسجل ليصل لأكثر من 100 كغم من النحل لتغطية جسمه “.

يذكر أن النحال فطاني قد نجح في تجربة العام الماضي في جمع كميات كبيرة من النحل، غطت كامل جسمه؛ إلا أنه لم يتمكن من كسر الرقم المسجَّل في الموسوعة، وهو 63.7 كغم من النحل، بسبب حرارة الشمس وهروب ملكة النحل