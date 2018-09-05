لماذا يتم دفع ضرائب للكتب واختبارات القبول بالمدارس الأهلية؟

علي القحطاني(صدى):

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن الكتب وأي رسوم أخرى تخضع لضريبة القيمة المضافة، إذا تم بيعها من قبل منشأة مسجلة في النظام لديها.

جاء ذلك ردًا على سؤال مواطنة، قالت فيه : ” عندي استفسار بخصوص المدارس الأهلية المفروض إنه السعوديين عندهم إعفاء من الضرايب ليش ندفع ضرائب للكتب واختبارات القبول .. الخ ” .

وقال حساب خدمة العملاء التابع للهيئة عبر موقع ” تويتر ” : ” تخضع الكتب وأي رسوم أخرى لضريبة القيمة المضافة إذا تم بيعها من قبل منشأة مسجلة في النظام لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل ” .